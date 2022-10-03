Ким Кардашян оштрафовали более чем на 1,2 миллиона долларов: что произошло

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян согласилась заплатить штраф, связанный с сектором криптовалют. Больше об этом – читайте дальше.

Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США Ким Кардашян согласилась урегулировать дело с обвинениями относительно незаконного рекламирования криптовалютных активов. Звезда заплатит 1,26 миллиона долларов в виде штрафов, взыскания средств и процентов.

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Штраф Ким Кардашян из-за рекламы криптоактивов

В ведомстве сообщили, что Кардашян не сообщила, что ей заплатили 250 тысяч долларов за публикацию информации о токенах EthereumMax. Это было в прошлом году. Она обнародовала запись в своем аккаунте в Instagram. На момент создания этого материала, за ней в социальной сети следит 331 миллион человек.

В феврале 2022 года состояние Ким Кардашян выросло сразу на. Это произошло после завершения нового раунда финансирования компании Skims , специализирующейся на производстве корректирующего нижнего белья.

Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер заявил, что это дело – напоминание, что поддержка звездами и инфлюенсерами определенных инвестиционных возможностей, включая криптоактивы, – не признак того, что это удачный вариант для инвесторов.

Кроме штрафа Ким Кардашян обязана сотрудничать со следствием и не может рекламировать криптовалюты в течение следующих трех лет. Добавим, больше данных об актуальной цене токена и капитале звезды:

Издание Forbes оценивает капитал звезды в 1,8 миллиарда долларов США;

Forbes оценивает капитал звезды в долларов США; В то время как токен EthereumMax сейчас торгуется по цене на уровне 0,000000004232 доллара за монету, информирует Crypto.com.

Не только Кардашян

Интересно, что это не единственный подобный случай в США. В ноябре 2018 года американский регулятор предъявил обвинения против боксера Флойда Мейвезера-младшего и музыкального продюсера, известного под именем DJ Khaled.

Основание – они не сообщили о получении средств за рекламирование инвестиций в криптомонеты. Мужчины не признали свою вину, но и не возражали. Кроме того, боксер и продюсер заплатили штраф в общей сложности на сумму в размере 767 500 долларов.