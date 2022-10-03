Кім Кардашян оштрафували на понад 1,2 мільйона доларів: що сталося

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашян погодилася заплатити штраф, який пов'язаний з сектором криптовалют. Більше про це – читайте далі.

Згідно з даними Комісії з цінних паперів та бірж США, Кім Кардашян погодилася врегулювати справу зі звинуваченнями щодо незаконного рекламування криптовалютних активів. Зірка заплатить 1,26 мільйона доларів у вигляді штрафів, стягнення коштів та відсотків.

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Штраф Кім Кардашян через рекламу криптоактивів

У відомстві повідомили, що Кардашян не повідомила, що їй заплатили 250 тисяч доларів за публікацію інформації про токени EthereumMax. Це було минулого року. Вона оприлюднила запис у своєму акаунті в Instagram. На момент створення цього матеріалу, за нею у соціальній мережі стежить 331 мільйон осіб.

У лютому 2022 року статки Кім Кардашян зросли відразу на. Це сталося після завершення нового раунду фінансування компанії Skims , яка спеціалізується на виробництві корегувальної спідньої білизни.

Очільник Комісії з цінних паперів та бірж США Гері Генслер заявив, що ця справа – це нагадування, що підтримка зірками та інфлюенсерами певних інвестиційних можливостей, включаючи криптоактиви, – не ознака того, що це вдалий варіант для інвесторів.

Крім штрафу Кім Кардашян зобов'язана співпрацювати зі слідством та не може рекламувати криптовалюти протягом наступних трьох років. Додамо, більше даних про актуальну ціну токена та статки зірки:

Видання Forbes оцінює капітал зірки в 1,8 мільярда доларів США;

Forbes оцінює капітал зірки в доларів США; Тоді як токен EthereumMax наразі торгується за ціною на рівні 0,000000004232 долара за монету, інформує Crypto.com.

Не лише Кардашян

Цікаво, що це не єдиний подібний випадок у США. У листопаді 2018 року американський регулятор висунув звинувачення проти боксера Флойда Мейвезера-молодшого та музичного продюсера, який відомий під іменем DJ Khaled.

Підстава – вони не повідомили про отримання коштів за рекламування інвестицій у криптомонети. Чоловіки не визнали свою вину, але й нічого не заперечували. Крім того, боксер та продюсер заплатили штраф загалом на суму у розмірі 767 500 доларів.