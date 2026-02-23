Как именно изменятся условия этого тарифа?

Тариф подорожает, кроме этого изменится его наполняемость, сообщается на официальном сайте "Киевстар".

Читайте также НБУ выводит из обращения все банкноты до 10 гривен: когда их перестанут принимать

Теперь цена этого тарифа на день – 2 гривны. Ранее стоимость составляла – 1 гривну.

Вместе с этим, теперь наполнение этого тарифа будет:

трафик 50 мегабайтов в день (раньше оно было 30 мегабайтов);

50 SMS в день (ранее было 30 SMS в день);

без тарификации услуги "Государство в смартфоне" и "Знания без границ";

до 50 минут в день в сети Киевстар (ранее ограничение составляло – 30 минут).

Произошли и изменения в условиях для роуминга. В частности, будет доступным объем трафика – 50 мегабайтов в день (общие с объемом в Украине). Другие изменения следующие:

с 1 марта будет доступно 50 SMS вместо 30 (совместные с объемом в Украине);

50 минут в день – на все входящие звонки (минуты совместные с объемом в Украине);

для исходящих звонков тарификация 1 гривна в минуту.

В то же время по пакету SMS за границу, 10 сообщений стоят 10 гривен. Услуга действует до конца суток. Если на счету не было средств, или указанное количество исчерпалось, нужно будет заплатить 5 гривен за одно сообщение.

Для абонентов контракта стоимость передачи данных по технологии CSD и факсимильных сообщений после окончания нетарифицированного объема составит 1 гривну минуту, было 0,50 гривен минута,

– сообщает компания.

Заметим, что абоненты получат сообщение об изменениях как минимум за 7 дней до запланированного обновления. Если для гражданина эти условия не подходят, он имеет право расторгнуть договор обслуживания в одностороннем порядке. При этом, в определенных случаях, штрафные санкции применяться не будут, говорится в части 3 статьи 651 Гражданского кодекса Украины.

Для чего нужна функция SIM для устройств?