Уже третьи сутки подряд враг пытается "положить" сервисы Monobank. Из-за аномальной кибератаки помощь банку предложили даже спецслужбы.

Как рассказал соучредитель Monobank Олег Гороховский, количество запросов, по сравнению с прошлыми сутками, выросло еще почти вдвое. Под непрерывной DDoS-атакой оказались Банки. Однако все сервисы банка работают исправно.

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Атака на Monobank

В воскресенье, 18 августа, Олег Гороховский сообщил, что количество запросов на сервис достигло 5,5 миллиарда. Он назвал эту атаку нетипичной.

К кейсу подключились сотрудники AWS (Amazon Web Services). Для них кибератака такого масштаба также нетипична. Кроме того, нам предложили помощь наши спецслужбы. Ситуация под контролем, но масштаб впечатляет,

– говорит Гороховский

Бизнесмен добавил, что, вероятно, украинцы со сборами и донатами третий год без остановки уже надоели россиянам, поэтому они пытаются во что бы то ни стало взломать банки.

Отметим, что Гороховский днем ранее утверждал, что они приближаются к 3 миллиардам запросов в сутки. Он указал, что атака стихла в 22:30 16 августа, однако продолжилась уже с 03:15 17 августа.