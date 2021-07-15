Большая миграция майнеров из Китая: какая страна имеет все шансы стать их новой Меккой

Китай в течение долгого периода был одним из лидеров по майнингу криптовалют. Однако, в 2021 году доля Китая существенно уменьшилась. Зато Казахстан вырывается в лидеры.

Майнинг биткоина, во время которого проверяют и создают новые монеты, – это очень энергоемкий процесс. Для того, что бы осуществить транзакцию компьютеры по всему миру должны решать сложные математические головоломки. Вознаграждением в этом противостоянии является биткоин.

Примечательно Рынок криптовалюты завоевывает тренд, который может изменить мир: перспективы и прогнозы

Казахстан вырывается в лидеры

Специалисты из Кембриджского центра альтернативных финансов выяснили, что в апреле на Китай приходилось 46% энергии, которая необходима для майнинга биткоина. Для сравнения в сентябре 2019 года этот показатель был равен 75,5%. Тогда как доля Казахстана выросла почти в шесть раз – с 1,4% до 8,2% за аналогичный период. В США это показатель вырос с 4,1% до 16,8%.

С ростом стоимости биткоина увеличивалось и количество людей, которые решили добывать криптовалюту. В результате возникла отдельная отрасль, которая была сосредоточена на производстве и продаже оборудования для майнинга цифровых денег. Чем больше людей добывали биткоин, тем больше энергии они использовали. Из-за этого возникли опасения относительно того, как это влияет на окружающую среду. Особенно, если учитывать, что его львиная доля приходится на Китай, который существенно зависит от угля.

В Казахстане существенно возросло количество майнеров криптовалюты / Фото Unsplash

Плохая экологическая репутация биткоина нанесла мощный удар криптовалюте, поскольку для большинства инвесторов этот вопрос стал приоритетом. Например, компания миллиардера Илона Маска – Tesla – отказалась продавать свои электромобили за биткоины пока майнеры не перейдут на альтернативные источники энергии.

Новой Меккой майнеров криптовалюты может стать Казахстан. Немало китайских сторонников биткоина сбежали в соседнюю страну еще до того, как Пекин начал внедрение жесткой политики в отношении денег будущего. По данным Bloomberg, Казахстан имеет более 22 мегаватта электроэнергии, преимущественно от угольных и газовых станций. Еще одним преимуществом Казахстана является меньше цена на электроэнергию.