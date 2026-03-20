20 марта, 13:00
Иранские силы уничтожили почти 20% экспортных мощностей Катара по СПГ

Анастасия Зорик
Иран уничтожил 17% от экспортных мощностей Катара по СПГ. Для Дохи это чрезвычайные потери. Ведь в результате этих атак годовой доход Катара сократился почти на 20 миллиардов долларов.

Какие реальные последствия атаки Ирана?

Кроме этого, атака Ирана поставила под угрозу поставки в Европу и Азию сообщает Reuters.

Саад аль-Кааби

Генеральный директор QatarEnergy и государственный министр по вопросам энергетики Катара

Я никогда в самых смелых мечтах не мог подумать, что Катар и регион будут жертвами такого нападения, особенно со стороны братской мусульманской страны в месяц Рамадан.

Как указал Саад аль-Кааби:

  • повреждены 2 из 14 катарских СПГ-поездов;
  • поврежден один из двух объектов по преобразованию газа в жидкий газ.

Кааби отметил, что QatarEnergy была вынуждена объявить о форс-мажорных обстоятельствах, относительно долгосрочных контрактов. Речь идет о поставках СПГ в ряд стран:

  • Италию;
  • Южную Корею;
  • Китай;
  • Бельгию.

Я имею в виду, что это долгосрочные контракты, для которых мы должны объявлять форс-мажор. Мы уже объявляли, но это был более короткий срок. Теперь это любой период 
– говорит Кааби.

Заменим, что QatarEnergy недавно объявляла о форс-мажоре. Это произошло после предыдущей атаки на Рас-Лаффан, сообщает Reuters.

Что важно знать о ситуации на Ближнем Востоке?

  • Противостояние США, Израиля против Ирана продолжается. Этот конфликт обостряется уже в течение более чем 3 недель.

  • После атак США и Израиля на Иран, был дан ответ. Иранские силы обстреляли важную энергетическую инфраструктуру в регионе. Также Иран почти полностью перекрыл Ормузский пролив. Из-за закрытия этого пути, энергоносители не могут свободно транспортироваться, соответственно – цены на них растут.

  • Пострадала и инфраструктура Катара. В частности, катарское правительство приняло решение о том, что никакие работы, относительно расширения Северного месторождения пока проводиться не будут. Сейчас они отложены на более чем год.