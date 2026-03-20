Иранские силы уничтожили почти 20% экспортных мощностей Катара по СПГ
- Иран уничтожил 17% от экспортных мощностей Катара по СПГ, что привело к сокращению годового дохода Катара почти на 20 миллиардов долларов.
- Повреждены 2 из 14 катарских СПГ-поездов и один из двух объектов по преобразованию газа в жидкий газ.
Иран уничтожил 17% от экспортных мощностей Катара по СПГ. Для Дохи это чрезвычайные потери. Ведь в результате этих атак годовой доход Катара сократился почти на 20 миллиардов долларов.
Какие реальные последствия атаки Ирана?
Кроме этого, атака Ирана поставила под угрозу поставки в Европу и Азию сообщает Reuters.
Я никогда в самых смелых мечтах не мог подумать, что Катар и регион будут жертвами такого нападения, особенно со стороны братской мусульманской страны в месяц Рамадан.
Как указал Саад аль-Кааби:
- повреждены 2 из 14 катарских СПГ-поездов;
- поврежден один из двух объектов по преобразованию газа в жидкий газ.
Кааби отметил, что QatarEnergy была вынуждена объявить о форс-мажорных обстоятельствах, относительно долгосрочных контрактов. Речь идет о поставках СПГ в ряд стран:
- Италию;
- Южную Корею;
- Китай;
- Бельгию.
Я имею в виду, что это долгосрочные контракты, для которых мы должны объявлять форс-мажор. Мы уже объявляли, но это был более короткий срок. Теперь это любой период
– говорит Кааби.
Заменим, что QatarEnergy недавно объявляла о форс-мажоре. Это произошло после предыдущей атаки на Рас-Лаффан, сообщает Reuters.
Что важно знать о ситуации на Ближнем Востоке?
Противостояние США, Израиля против Ирана продолжается. Этот конфликт обостряется уже в течение более чем 3 недель.
После атак США и Израиля на Иран, был дан ответ. Иранские силы обстреляли важную энергетическую инфраструктуру в регионе. Также Иран почти полностью перекрыл Ормузский пролив. Из-за закрытия этого пути, энергоносители не могут свободно транспортироваться, соответственно – цены на них растут.
Пострадала и инфраструктура Катара. В частности, катарское правительство приняло решение о том, что никакие работы, относительно расширения Северного месторождения пока проводиться не будут. Сейчас они отложены на более чем год.