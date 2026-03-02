Катар приостанавливает производство СПГ из-за Ирана

Катар остановил производство сжиженного природного газа. Нужно понимать, что именно на это государство приходится 18% –20% от мировой торговли СПГ.

Что известно об атаке Ирана на Катар?

Катар прекратил выпуск СПГ из-за ударов двух иранских беспилотников, сообщает Reuters.

Пораженный энергетический объект принадлежит газовому гиганту Qatar Energy. Как указали власти Катара, сейчас еще происходит оценка ущерба.

Обратите внимание! Компания указала, что происходила атака на комплекс Рас-Лаффан, сообщает Bloomberg.

Ранее QatarEnergy сообщила, что один беспилотник атаковал резервуар с водой на электростанции в комплексе, а другой – энергетический объект в Рас-Лаффане,

– указывает издание.

Заметим, что Саудовская Аравия еще несколько дней назад указала на готовность ответить Ирану. Такие заявления прозвучали на фоне иранских атак на другие страны.

В то же время утром 2 марта стало известно, что Саудовская Аравия закрыла свой крупнейший НПЗ. Эта ситуация стала следствием атаки иранского беспилотника.

Нефтеперерабатывающий завод Рас-Танура, который был закрыт в качестве меры пресечения, является частью энергетического комплекса на побережье Мексиканского залива королевства, который также служит критическим экспортным терминалом для саудовской сырой нефти,

– говорится в сообщении.

Важно знать! Иран является третьим по величине производителем в ОПЕК. Сейчас эта организация производит примерно 4,5% мировых запасов нефти.

О каких еще последствиях ситуации на Ближнем Востоке известно сейчас?