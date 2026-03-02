Катар призупиняє виробництво СПГ через Іран

Катар зупинив виробництво зрідженого природного газу. Потрібно розуміти, що саме на цю державу припадає 18% – 20% від світової торгівлі СПГ.

Що відомо про атаку Ірану на Катар?

Катар припинив випуск СПГ через удари двох іранських безпілотників, повідомляє Reuters.

Уражений енергетичний об'єкт належить газовому гіганту Qatar Energy. Як вказала влада Катару, наразі ще відбувається оцінка збитків.

Зверніть увагу! Компанія вказала, що відбувалася атака на комплекс Рас-Лаффан, повідомляє Bloomberg.

Раніше QatarEnergy повідомила, що один безпілотник атакував резервуар з водою на електростанції в комплексі, а інший – енергетичний об'єкт у Рас-Лаффані,

– вказує видання.

Зауважимо, що Саудівська Аравія ще декілька днів тому вказала на готовність відповісти Ірану. Такі заяви прозвучали на тлі іранських атак на інші країни.

Водночас зранку 2 березня стало відомо, що Саудівська Аравія закрила свій найбільший НПЗ. Ця ситуація стала наслідком атаки іранського безпілотника.

Нафтопереробний завод Рас-Танура, який був закритий як запобіжний захід, є частиною енергетичного комплексу на узбережжі Мексиканської затоки королівства, який також служить критичним експортним терміналом для саудівської сирої нафти,

– йдеться у повідомленні.

Важливо знати! Іран є третім за величиною виробник в ОПЕК. Наразі ця організація виробляє приблизно 4,5% світових запасів нафти.

Про які ще наслідки ситуації на Близькому Сході відомо зараз?