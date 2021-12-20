Катар инвестирует более 100 миллионов долларов в новый бизнес Rolls-Royce: зачем нужны деньги

Британский транснациональный энергетический и аэрокосмический концерн Rolls-Royce Holdings Plc заключил важное соглашение с Катаром. Что об этом известно – читайте дальше.

Катар будет инвестировать в малый бизнес по производству модульных реакторов британской компании.

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Катар и Rolls-Royce заключили новое соглашение

Компания Rolls-Royce уже подписала соглашение с нефтедобывающей страной об инвестировании миллиардов долларов в "зеленые" проекты. Катар присоединится к Rolls-Royce Group, BNF Resources UK Ltd и Exelon Generation Ltd в роли акционеров Rolls-Royce SMR, получив 10% акций, сообщает официальный сайт британской корпорации. Катар инвестирует 85 миллионов фунтов стерлингов или 112 миллионов долларов в Rolls-Royce SMR Limited.

Что известно о Rolls-Royce SMR Этот бизнес создает новое технологическое решение для обеспечения доступной ядерной энергии с низким содержанием углерода. Одна электростанция будет занимать примерно одну десятую размера традиционной атомной электростанции и будет снабжать электроэнергией около миллиона домов.

Катар и Rolls-Royce заключили новое соглашение / Фото Getty Images

Компания Rolls-Royce стремится расширить свой аэрокосмический бизнес, изрядно пострадавший из-за пандемии, благодаря новым технологиям, включая малые ядерные реакторы. Главный исполнительный директор Уоррен Ист сообщил о намерении восстановить баланс в бизнесе после коронавируса. Британский парламентарий и министр бизнеса Кваси Квартенг заявил, что эти инвестиции – это "явный вотум доверия мировому лидерству Великобритании в области ядерных инноваций".

Правительство Великобритании инвестировало 250 миллионов фунтов стерлингов (более 330 миллионов долларов США) в проект в рамках последнего раунда финансирования, что дало Rolls-Royce достаточно денег, чтобы продолжить получение официального одобрения и определения мест для монтажа собственных заводов.