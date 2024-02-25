Криптовалюты связанные с искусственным интеллектом: капитализация переросла 16,5 миллиарда долларов

Котировки таких криптовалют, как SingularityNet (AGIX), FetchAI (FET) и Render (RNDR) выросли на 8 - 20%. Nvidia смогла превысить высокие ожидания по прибыли в IV квартале, стимулируя более широкие рынки акций и токенов, связанных с искусственным интеллектом (ИИ).

Капитализация крипты выросла

В Nvidia сообщили, что прибыль на одну акцию в IV квартале составила 5,16 доллара, тогда как эксперты ожидали, что этот показатель не превысит 4,59 доллара. Выручка компании тоже выросла до 22, 1 миллиарда долларов, тогда как Уолл-стрит прогнозировал 20,4 миллиарда долларов.

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После такого отчета, стоимость монет ИИ резко выросли. Например, котировки поднялись на:

SingularityNet (AGIX) – более 20%;

FetchAI (FET) – более 10%;

Render (RNDR) – на 8%.

Общая рыночная капитализация токенов ИИ превысила 16,5 миллиарда долларов.

Ускоренные вычисления и генеративный ИИ достигли переломного момента. Спрос на них растет по всему миру в компаниях, отраслях и странах,

– объяснил Дженсен Хуанг (Jensen Huang), основатель и генеральный директор Nvidia.

Также Nvidia уже прогнозирует доход за I квартал в размере 24 миллиарда долларов, что больше чем ожидания аналитиков – 22,2 миллиарда долларов.

Такие события происходят на фоне роста акций производителя чипов для ИИ на 200% за последний год. Таким образом капитализация выросла до 1,7 триллиона долларов, что больше чем у Amazon и Google.

Напомним, что акции производителя чипов выросли более чем на 7% на торгах после рынка в среду, тогда как фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,5%, а биткойн снизился на 1,2%.