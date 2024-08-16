Какую технику можно перевозить через границу: это поможет избежать многих проблем

При пересечении любой границы обязательно нужно учитывать ряд требований. В частности, это касается техники, которую вы хотите перевезти через границу.

Какую технику можно перевозить через границу

Прежде всего нужно учитывать, что каждая страна имеет свои правила к украинцам, которые пересекают границу. Соответственно требования могут отличаться. Поэтому перед поездкой лучше уточнить все детали относительно пересечения конкретной государственной границы.

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Далее в материале перечислены правила пересечения границы с пятью странами, которые граничат с Украиной.

Польша

При въезде в Польшу каждый человек может иметь при себе одну единицу техники. Например, мобильный телефон, фото- или видеокамеру, портативную колонку. Если лицо имеет в багаже более одной единицы техники, то их нужно задекларировать.

Словакия

Власти Словакии позволяет ввозить любую технику, которая предусмотрена исключительно для личного использования. При этом количество не должно превышать одной единицы. В то же время технику, стоимость которой превышает 500 евро, перед пересечением границы необходимо задекларировать.

Молдова

При въезде в Молдову можно иметь при себе один фотоаппарат или видеокамеру, два мобильных телефона, 2 пары очков, 3 часы. Кроме того, власти страны позволяет иметь в багаже другие вещи, которые нужны для собственного пользования, но их стоимость должна быть не выше 300 евро.

К теме! Люди, которые возвращаются в Украину, имеют право провозить через границу сумму эквивалентную 10 тысячам евро. Речь идет о наличных деньгах, банковских металлах и тому подобное. Если сумма превышает эту отметку, то обязательно нужно будет задекларировать имеющиеся средства.

Румыния

Согласно румынским требованиям, при пересечении границы можно иметь при себе одну фото- или видеокамеру, один переносной телевизор, спортивное снаряжение рассчитано на одного человека. Разрешают перевозить два переносных музыкальных центра, телефоны, компьютеры, часы и электронные книги, а также три флешки.4

Кроме того, при пересечении границы позволяют иметь одну детскую и инвалидную коляску, если среди путешественников нет детей или людей с инвалидностью. Однако, если такие люди есть, то количество единиц такого транспорта должно равняться количеству детей или лиц с особыми потребностями.

Венгрия

Венгрия позволяет ввозить технику, бывшую в употреблении, в количестве одной или двух единиц, которые предназначены для личного использования. Например, речь идет о телефонах или часах. Стоимость техники не должна превышать отметку в 300 евро. Только при таком условии можно будет пересечь границу без представления декларации на таможне.