Доход, соответствующий классу богачей в Германии: какой должна быть сумма

Исследователи Кельнского экономического института рассчитали сумму, по которой человек может считать себя богатым. Речь идет о сумме до 6 тысяч евро, однако она может меняться в зависимости от того, имеет ли пара детей и сколько.

Какой доход делает из немцев богачей

Средний класс в Германии начинается тогда, когда сумма заработка составляет от 80% до 150% медианного чистого дохода домохозяйства, скорректированного на нужды, передает 24 Канал со ссылкой на исследование Немецкого экономического института в Кельне.

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Например, для одиноких людей эта сумма составляет от 1 850 евро до 3 470 евро нетто в месяц (не включает налоги). А для пар с детьми – от 3 880 евро до 7 280 евро.

В то же время если сумма начинается с 250% медианного медианного чистого дохода, то можно говорить о принадлежности к классу богачей.

Если пара без детей, то вхождение в высший класс начинается с суммы в 8 670 евро общего дохода в месяц.

Если же семья состоит из 4 человек, то границы высшего класса составляют от 12 140 евро.

Лишь около 4% людей в Германии могут считаться богатыми,

– говорится в исследовании.

Заметьте! В класс бедных входят немцы, получающие менее чем 60% медианного дохода. Для одиноких лиц – это до 1 390 евро нетто в месяц.

Какую зарплату можно получать в Германии

В соответствии с федеральной земли и сферы деятельности заработок штатных работников в Германии может отличаться:

Поэтому, работники финансового сектора получают где-то более 63 000 евро в год, то есть в месяц это где-то более 5 тысяч евро,

Сектор ИТ – около 60 000 евро годового дохода, то есть ежемесячно по 5 000 евро,

Банковское дело, энерго- и водоснабжения приносит доход в около 42 000 евро (ежемесячно по 3 500 евро),

А вот образование, ресторанный бизнес, пищевая промышленность и страхование – примерно 30 000 евро (2 500 евро в месяц).

Интересно! Средний заработок особенно высок на таких землях, как Гессен, Баден-Вюртемберг, Бавария и Гамбург.