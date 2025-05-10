Наличные за границу: сколько валюты разрешено вывозить из Украины в 2025 году

В 2025 году для вывоза валюты за границу действуют четкие лимиты и правила. Нарушение требований может обернуться значительным штрафом или конфискацией средств.

Сколько валюты можно вывозить из Украины в 2025 году

Физическим лицам разрешено вывозить из Украины в 2025 году наличности на сумму до 10 000 евро в эквиваленте без обязательного письменного декларирования, передает 24 Канал.

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Под "эквивалентом" подразумевается общая стоимость всех валют, вывозимых, пересчитанная по официальному курсу НБУ на дату пересечения границы. Это касается как граждан Украины, так и иностранцев, которые пересекают украинскую границу.

Например! Если у вас с собой 5 000 евро и 6 000 долларов – следует сверить курс, чтобы выяснить, не превышает ли общая сумма разрешенный лимит.

Что делать, если сумма превышает лимит