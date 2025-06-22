Могут ли отказать в обмене "старых" долларов в Украине

Обычно долларовые банкноты, выпущенные в 1996 году, называют "старыми". Еще раньше именно с ними в Украине возникали проблемы при обмене. Однако в НБУ объяснили, что ни номинал, ни год выпуска долларов не является основанием для отказа в обмене.

Можно ли обменять "старые" доллары на "новые"

Как объяснили в НБУ еще раньше, банковским учреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и года эмиссии банкноты иностранной валюты, передает 24 Канал.

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Регулятор добавил, что это касается в частности операций с банкнотами всех номиналов долларов США, выпускавшихся Федеральной резервной системой еще с 1914 года до сих пор.

Национальный банк Украины не принимал никаких нормативно-правовых актов, предусматривающих запрет осуществления валютно-обменных операций с иностранной валютой, в частности обмен долларов США серии 1996 года и тех, что были выпущены в обращение ранее,

– сообщают в НБУ.

В то же время "новыми" долларами обычно называют банкноты, чей дизайн был обновлен за последние 20 лет. Выглядят они вот так:



Как выглядят "новые" доллары / Фото Pexels

Соответственно, если лицо имеет запрос для обмена "старых" банкнот на "новые", то ему стоит обращаться в банк или пункт обмена для того, чтобы узнать доступна ли такая услуга.

Кроме того, есть случаи, когда финансовые учреждения могут взимать плату за такой обмен. Размер оплаты может варьироваться в соответствии с решением каждого учреждения.