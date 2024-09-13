Какую сумму можно перевести за границу

В современном мире один из самых популярных и удобных вариантов для перевода средств – это переводы с карты на карту. Эти транзакции еще известны, как P2P-переводы. Однако эта опция доступна украинцам, однако с определенными ограничениями.

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По состоянию на 2024 год переводы валюты с валютной карты украинских банков на карты иностранных кредиторов возможны только в размере до 100 тысяч гривен в месяц в эквиваленте по курсу НБУ. Также украинцы могут делать переводы за границу в гривне, но обе стороны должны иметь карты украинских банков. Лимиты для этой операции, в зависимости от банка, составляют от 10 до 25 тысяч долларов в месяц.

Важно! Банки, как правило, взимают комиссию за денежные переводы за границу.

Кроме того, во время пересечения границы украинцы могут иметь при себе до 10 тысяч евро. Если сумма больше, то лицо обязано подать декларацию и подтвердить происхождение средств. Добавим, что декларацию нужно заполнить перед выездом за границу.