В Дии появились новые облигации: какую доходность по ним обещают

Украинцы могут покупать военные облигации в приложении Дия. Эти вложения не только приносят весомую прибыль собственнику, но и помогают государству.

Какую прибыль приносят военные облигации

Министр Михаил Федоров рассказал, что 2 новые военные облигации посвящены городам в Донецкой области – Авдеевке и Дебальцево. Каждое из этих вложений приносит разную прибыль.

Читайте также Доллар подорожал до пикового уровня за несколько месяцев и давит на главных конкурентов

Михаил Федоров Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Помогайте Силам обороны и государству с выгодой для себя – покупайте военные облигации в Дии. Каждая облигация – это амуниция, медикаменты и техника для военных, а также зарплаты для учителей, врачей и тому подобное. А для вас это донат, который вернется с дополнительной прибылью.

Какие ставки по этим облигациям:

по Дебальцево установлена ставка 16,5%, датой выплаты назначена 12 мая 2027 года;

установлена ставка 16,5%, датой выплаты назначена 12 мая 2027 года; Авдеевка – 15,6%, дата выплаты – 20 мая 2026 года.

Обратите внимание! При покупке облигаций, не нужно вносить какие-то дополнительные платежи или платить комиссию.