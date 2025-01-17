НБУ выводит из обращения гривны старого образца: можно ли их использовать

НБУ выводит из обращения некоторые банкноты гривны, чтобы повысить качество наличности в обращении. Более того, регулятор также работает над тем, последовательно заменить в наличном обращении все банкноты предыдущих лет на более современные и лучше защищены.

Какая гривна выходит из обращения

Национальный банк Украины постепенно изымает из обращения гривны старого образца. Речь идет о гривнах, которые начали выпускать в 2003 – 2007 годах. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на НБУ

Интересно Новые санкции США против России играют важную роль: как изменилась цена нефти Brent

В августе 2024 года НБУ начал изымать банкноты номиналом 500 гривен, а купюры с номиналами 50 и 200 гривен – с ноября. Кроме того, в 2020 и 2023 годах Национальный банк Украины также начал изымать банкоты с номиналами 1, 2, 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003 – 2007 годов. Эти банкноты были в обращении более 17 лет.

Гривны, которые НБУ изымает из обращения, украинцам не нужно будет обменивать. Все выше упомянутые банкноты остаются законным платежным средством. Поэтому, этими купюрами можно будет и в дальнейшем рассчитываться за услуги и товары. Никаких ограничений регулятор не вводил.