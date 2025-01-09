Невозможно рассчитаться: какие гривны не принимают в Украине

НБУ изымает из обращения банкноты гривны, которые больше не являются средством платежа. Речь идет о купюрах с номиналом от 1 гривны до 200 гривен.

Какие гривны не принимают

В Украине больше не принимают купюры гривны, которые ввели в обращение до 2003 года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Нацбанк изымает банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен, которые выпустили до 2003 года. Речь идет о купюрах всех годов выпуска. Этот процесс начали в октябре 2020 года.

Какие гривны больше не ходят в Украине / Фото НБУ

Стоит отметить, что гривны старого образца не принимают для расчетов в Украине. Это означает, что эти банкноты не получится использовать для оплаты услуг или товаров.

Важно! Всего с момента внедрения национальной валюты, в Украине выпустили 4 поколения гривны. Первое поколение банкнот украинской валюты приходится на 1992 год, второго поколения – на 1994 – 2001 годы. К третьему поколению гривны относят банкноты 2003 – 2006 годов выпуска, тогда как к четвертому – купюры 2014 – 2019 годов выпуска.