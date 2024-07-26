От чего зависят цены на электроэнергию в Украине

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, что прежде всего на цены на электроэнергию влияет наличие мощностей. По его словам, сегодня в Украине значительный дефицит мощностей, что является основным фактором на этом рынке.

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Кроме того, Омельченко добавил, что нужно учитывать стоимость электрической энергии, которую Украина импортирует, а также модель рынка электроэнергии. Эксперт подметил, что в Украине достаточно специфический рынок электроэнергии, поскольку существуют определенные перекрестные субсидии.

Что такое перекрестные субсидии Это дотирование одной отрасли или сектора экономики за счет другой отрасли или сектора с помощью мер государственного регулирования. Часто это осуществляется путем перераспределения средств между отраслями через механизм цен.

Директор энергетических программ Центра Разумкова указал еще такие факторы, которые играют роль на рынке электроэнергии:

Погодные условия;

Техническое состояние генерации;

Фиксированный зеленый тариф, который предусмотрен законом для возобновляемой энергетики.

На формирование цены также влияет сырье, которое используют для производства электроэнергии. Для примера, в Украине это может быть уголь и газ. Однако природный газ играет менее значительную роль, поскольку в Украине производится мало электрической энергии из газа.