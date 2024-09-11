Как на падение доллара влияет политическая ситуация в США

На падение доллара повлияло сразу несколько факторов. В частности, ночные политические дебаты в США.

Что происходит с долларом

На доллар также повлияло ожидание данных относительно инфляции. Ведь именно эта информация даст понимание как может снизить процентные ставки Федеральная резервная система (ФРС).

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Напомним! Состоялись дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Опрос CNN свидетельствует, что по мнению 63% зрителей именно вице-президент США одержала победу в этом противостоянии. Предложения Трампа, в соответствии с ожиданиями, могут повысить уровень инфляции и поднять доллар.

Нужно понимать, что скорее всего информация об инфляции в США не решит вопрос снижения ставок ФРС. Уменьшение может произойти на 25 или 50 базисных пунктов. Точно все станет известно 18 сентября.

Дальнейшее ослабление ценового давления может несколько ослабить доллар. Индекс доллара DXY уже снижается на 0,2% и достигает 101,392.