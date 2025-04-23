Потерявшие актуальность: какие доллары США больше не выпускают

Доллар США – одна из самых влиятельных валют в мире. Она имеет большую и многогранную историю.

Какие доллары США больше не печатают

В то же время существуют некоторые банкноты, которые уже не актуальны, ведь их больше не выпускают, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюро гравировки и печати.

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Министерство финансов Соединенных Штатов и Федеральная резервная система приняли решение о прекращении выпуска некоторых купюр. Решение приняли 14 июля 1969 года.

Речь идет о банкнотах номиналом 500, 1000, 5000 и 10 тысяч долларов. Именно эти купюры не выпускают из-за отсутствия потребности.

В частности в последний раз их напечатали в 1945 году. Однако они все еще остаются законным платежным средством и даже могут быть в обращении.

Обратите внимание! Все купюры, которые были напечатаны с 1914 года являются действительными.