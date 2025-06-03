Долларовые банкноты "со звездочкой": для чего такие символы

Бюро гравировки и печати США отвечает за печать доллара США. И бывает так, что возле серийного номера банкноты печатают специальный символ, которым обозначают заменяемые банкноты.

Для чего на долларовых банкнотах изображают "звездочку"

Символ возле серийного номера банкноты выглядит как "звездочка", что изображается для замены банкноты, передает 24 Канал со ссылкой на US Currency Education Program.

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Отмечается, что этот символ важен, ведь помогает избежать дублирования серийных номеров валют.

Уникальная комбинация из одиннадцати цифр и букв изображена дважды на лицевой стороне банкноты. Первая буква серийного номера соответствует году выпуска,

– говорится в тексте.

Кроме того, Федеральная резервная система США периодически обновляет дизайн и элементы защиты долларовых банкнот. Это делается для защиты наличной валюты от подделок и для поддержания престижа доллара.

Обратите внимание! С 1862 года Бюро гравировки и печати отвечает за производство национальной валюты, а все денежные знаки США печатаются на объекте в Вашингтоне, округ Колумбия, и в Форт-Верт, штат Техас. Кроме производства бумажных денег США, Бюро печатает различные документы правительства США, подлежащие печатанию.