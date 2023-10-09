Чаще всего обворовывают – в Интернете: как украинцы попадают в сети мошенников

Стало известно, что с начала полномасштабной войны 11% украинцев попали на мошенников. Среди наиболее распространенных схем есть продажи в Интернете, фишинговые ссылки и взлом аккаунтов.

На какие схемы попадались украинцы чаще всего

По данным опроса НБУ, проведенного вместе с "Опендатаботом", после полномасштабного вторжения 11% украинцев стали жертвами мошенничества.

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В настоящее время опрос прошел более 112,9 тысячи пользователей.

Чаще всего преступники обманывают молодежь в возрасте 18 – 24 лет и старше 65 лет.

Около трети жертв мошенников потеряли около 500 гривен.

Еще четверть опрошенных потеряли более 5 тысяч гривен.

Самые распространенные схемы мошенничества касались покупки или продажи товаров в Интернете – 52,7%. Пользуясь ситуацией и сложным положением граждан, преступники адаптировали мошеннические схемы под сегодняшний день и обманывали людей, притворяясь банками или обещая финансовую помощь от государства, международных и благотворительных организаций, отметили в НБУ.

Интересно, что вторая за популярность схем мошенничества касалось фишинговых ссылок, а третья и четвертая – излом аккаунтов в соцсетях и выманивание информации по телефону.

Как действия мошенников прокомментировали в НБУ

По словам Андрея Поддерегина, директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ, уязвимость украинцев во время войны используется мошенниками. И противодействовать этому можно только через осведомленность и критическое мышление.

Характерно, что большинство случаев, когда граждане теряют свои средства, возникают из-за разглашения ими данных своей платежной карты, одноразовых паролей для подтверждения операций, данных для входа в интернет-банкинг,

– объясняет директор.

что большинство действий мошенников приходится на Интернет – 94%, далее следует торговая сеть – 4%, а в заключение банкоматы – 2%. Об этом свидетельствуют данные НБУ.