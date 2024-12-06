Какие купюры гривны НБУ изымает из обращения: речь идет почти обо всех номиналах

НБУ изымает некоторые банкноты гривны из обращения. В Нацбанке объяснили, что это нужно, чтобы наличность в обращении была надежной и качественной.

Какие гривны изымают из обращения

В 2024 году украинский центральный банк начал изымать из обращения купюры гривны сразу нескольких номиналов, как и в предыдущие годы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ. Регулятор стремится изъять банкноты, которые в обращении 17 – 21 год.

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Речь идет о 50, 200 и 500 гривен, которые начали выпускать в 2003 – 2007 годах. Центробанк изымает старые банкноты постепенно. Это означает, что при расчетах финансовые учреждения и магазины будут выдавать только купюры, которые выпустили после 2014 года.

К теме! Всего на сегодня в обращении находятся банкноты с такими номиналами: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен.

Напомним, что банкноты номиналом 500 гривен начали изымать с августа, тогда как 50 и 200 гривен – с ноября.

Добавим, что с 2020 года НБУ изымает из обращения банкноты с номиналами 1 и 2 гривны образцов 2003 – 2007 годов. В январе 2023 года в этот список добавили 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003 – 2007 годов.

В Нацбанке отметили, что украинцам не нужно будет обменивать банкноты старого образца, ведь они и в дальнейшем будут законным платежным средством.