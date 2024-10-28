Гривны выходят из обращения: фото банкнот, которых больше не будет

В ноябре НБУ начнет изымать из обращения две банкноты гривны. Речь идет о купюрах старого образца, которые выпустили в 2003 – 2007 годах.

Какие гривны изымут из обращения

С 1 ноября НБУ будет изымать из обращения купюры гривны номиналом 50 и 200 гривен. Банкноты старого образца постепенно будут заменять на купюры гривны нового поколения. Речь идет о купюрах, которые выпустили с 2014 года, ведь они являются более современными и более защищенными.

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Однако банкноты старого образца останутся законным платежным средством. Поэтому их не нужно будет специально обменивать. Более того, банкноты выпуска 2003 – 2007 годов и в дальнейшем можно будет свободно использовать для расчетов в Украине без ограничений. В то же время остальные с ноября будут выдавать только купюрами нового поколения.

Нацбанк изымет из обращения гривны старого образца / Скриншот НБУ

Банкноты гривны, которые изымут из обращения, в дальнейшем будут поступать в Нацбанк. Далее регулятор отвечает за перечисление и утилизацию этих купюр.