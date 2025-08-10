Сейчас в США выпускают доллары с 7 номиналами. И самая большая валюта, которая есть в обращении, это 100 долларов. В то же время ФРС в прошлом выпускала купюры значительно большей стоимости, но были ли среди них именно 200 долларовые банкноты.

Существует ли 200 долларов в мире?

В 7 номиналов, которые выпускает Федеральная резервная система США, входят 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов, передает 24 Канал со ссылкой на The Bureau of Engraving and Printing.

Впрочем известно, что до 1968 года в США печатали такие валюты с номиналами, как 500 долларов, 1 тысяча долларов, 5 тысяч долларов и даже 10 тысяч долларов. Однако валюту с номиналом 200 долларов так и не выпустили.

Интересно! Отмечается, что эти банкноты являются законным платежным средством и даже сегодня их можно найти в обращении. Однако большинство таких валют все же находятся в руках нумизматов и коллекционеров.

Кроме того, самый большой номинал, который печатали в США, был на уровне 100 тысяч долларов. Эту валюту не ввели в обращение для населения, впрочем она выпускалась с 1934 года до 1935 года для проведения внутренних операций между различными банками.



Так выглядела валюта с номиналом 100 тысяч долларов / Скриншот с сайта The Bureau of Engraving and Printing