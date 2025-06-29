29 июня, 12:10
Как отличить настоящие 100 евро от подделки: есть несколько способов проверки
Основні тези
- Подлинность 100 евро можно проверить по водяному знаку, защитной нитью, прикосновением и рельефом бумаги.
- Подделки отличаются мягкой бумагой, неизменной голограммой при наклоне и ярким свечением под ультрафиолетом.
Не стать жертвой мошенников, предлагающих фальшивую валюту, можно благодаря ключевым элементам европейской купюры. Речь идет о водяном знаке, защитной нити, прикосновении и рельефе бумаги.
Первые признаки – водяной знак и защитная нить
- Для того, чтобы проверить 100 евро на подлинность с водяным знаком нужно рассмотреть изображение знака на свету, то есть изображение и цифры, ведь их тогда видно как на аверсе, так на реверсе, передает 24 Канал.
Читайте также Обладатели Востока: ТОП самых богатых семей Азии
Дело в том, что водяной знак становится четко видимым, его контуры плавные и без резких границ или пикселизации. Кроме того, на настоящих евро должно быть 3 водяных знака.
- Защитная нить, встроенная в структуру бумаги, имеет тонкую темную полосу, проходящую вертикально через купюру. Она расположена чуть левее центра банкноты, если смотреть на аверс.
Нить пересекает среднюю цифру 0 большого изображения номинала вверху и середину надписи "EURO" внизу. В банкнотах 2002 года используется надпись "100 EURO".
Какие есть другие способы проверить евро
Кроме определения подлинности через водяной знак и защитную нить, это еще можно сделать благодаря прикосновению:
- В поддельных купюрах обычно бумага мягкая и гладкая. Поэтому, рельефные утолщения на банкноте не прощупываются, а настоящие банкноты на ощупь более хрустящие,
- В подделках голограмму на валюту не меняются при наклоне, а в настоящих банкнотах это происходит,
- Банкноту можно проверить под ультрафиолетовой лампой, ведь фальшивки ярко светятся во время этого,
- Также, проверьте серийный номер купюры из 11 цифр и латинской буквы – в настоящих банкнотах размер цифр больше буквы.