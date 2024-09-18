Как хранить деньги, чтобы не они цвели

Существует немало факторов, которые влияют на состояние купюр, что люди хранят в собственных домах, информирует "РадиоТрек". Речь идет как о сохранении в гривнах, так и в иностранных валютах. Из-за этого возникает риск, что наличные могут быть повреждены.

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На какие факторы стоит обращать внимание:

Влажность – рекомендуют хранить наличные в помещении с влажностью на уровне 30% – 60%. Дело в том, что повышенная влажность может привести к расслоению волокон после высыхания, тогда как слишком сухая среда может привести к пересыханию бумаги. Кроме того, крайне важно, чтобы на купюры не попадала жидкость;

– рекомендуют хранить наличные в помещении с влажностью на уровне 30% – 60%. Дело в том, что повышенная влажность может привести к расслоению волокон после высыхания, тогда как слишком сухая среда может привести к пересыханию бумаги. Кроме того, крайне важно, чтобы на купюры не попадала жидкость; Грязь – попадание определенных микроорганизмов на банкноты может спровоцировать появление плесени. Особенно, если эти купюры хранят во влажной среде. Иногда для этого достаточно прикосновения к наличности грязными руками;

– попадание определенных микроорганизмов на банкноты может спровоцировать появление плесени. Особенно, если эти купюры хранят во влажной среде. Иногда для этого достаточно прикосновения к наличности грязными руками; Температура – долгий период пребывания в условиях повышенной температуры может привести к испарению компонентов защитного покрытия банкноты. Еще один риск – ослабление защиты банкноты от других неблагоприятных факторов. Добавляют, что оптимальная температура для хранения считается +18 – 22 градуса Цельсия;

– долгий период пребывания в условиях повышенной температуры может привести к испарению компонентов защитного покрытия банкноты. Еще один риск – ослабление защиты банкноты от других неблагоприятных факторов. Добавляют, что оптимальная температура для хранения считается +18 – 22 градуса Цельсия; Солнечный свет – прямые ультрафиолетовые лучи также вредят купюрам, поскольку краска на них быстро выцветает.

Советы для хранения наличных денег

Для того, чтобы гривны или доллары не получили повреждений следует следовать нескольким правилам. Прежде всего нужно выбрать сухое и прохладное место для хранения наличности. Также стоит позаботиться о хорошей циркуляции воздуха в месте, где остаются деньги. Кроме того, можно хранить банкноты в специальных защитных оболочках или конвертах. Таким образом, удастся избежать контакта денег с влагой.