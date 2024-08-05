Какими способами можно перевести средства из-за границы в Украину

Украинцы, проживающие за рубежом, могут переводить в Украину несколько способов. Обычно переводы осуществляются с помощью специальных платежных систем.

Как перевести средства в Украину

Украинцы за рубежом могут отправлять деньги родным в Украину несколькими способами. Выбор способа зависит от возможностей вашего банка и размера комиссии.

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Способы перевода средств:

через международные системы перевода средств;

с карты на карту с помощью Visa/Mastercard;

с помощью SWIFT по номеру IBAN.

Как сделать перевод SWIFT

Для перевода SWIFT необходимо указать:

Название банка получателя

SWIFT-код банка получателя

Номер счета получателя или IBAN

Имя и адрес получателя

Назначение платежа

При необходимости, реквизиты банка-корреспондента.

А вот для перевода с карты на карту получатель должен сообщить номер своей карты и ФИО латиницей.

Международные системы перевода средств

Осуществить перевод можно в отделении банка или через мобильное приложение, если отправитель имеет карту украинского банка.

Среди самых распространенных систем переводов:

Western Union. Международная система переводов объединяет более 200 стран. Осуществлять переводы можно онлайн.

Международная система переводов объединяет более 200 стран. Осуществлять переводы можно онлайн. RIA . Международная система с 435 тыс. пунктов в 160 странах. Переводы можно делать через сайт или мобильное приложение.

. Международная система с 435 тыс. пунктов в 160 странах. Переводы можно делать через сайт или мобильное приложение. MoneyGram. 350 тысяч точек в более чем 200 странах. Переводы через банк или мобильное приложение.

350 тысяч точек в более чем 200 странах. Переводы через банк или мобильное приложение. TransferGo. Международная компания, которая еще с 2018 года отменила комиссии по переводам в Украину. Переводы через мобильное приложение или сайт.

Можно воспользоваться и другими системами переводов: PrivatMoney, IntelExpress, Sigue, MEEST, Welsend.