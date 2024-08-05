Какими способами можно перевести средства из-за границы в Украину
5 августа 2024, 09:03Читати новину українською
Источник:НБУ
Украинцы, проживающие за рубежом, могут переводить в Украину несколько способов. Обычно переводы осуществляются с помощью специальных платежных систем.
Как перевести средства в Украину
Украинцы за рубежом могут отправлять деньги родным в Украину несколькими способами. Выбор способа зависит от возможностей вашего банка и размера комиссии.
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Способы перевода средств:
- через международные системы перевода средств;
- с карты на карту с помощью Visa/Mastercard;
- с помощью SWIFT по номеру IBAN.
Как сделать перевод SWIFT
Для перевода SWIFT необходимо указать:
- Название банка получателя
- SWIFT-код банка получателя
- Номер счета получателя или IBAN
- Имя и адрес получателя
- Назначение платежа
- При необходимости, реквизиты банка-корреспондента.
А вот для перевода с карты на карту получатель должен сообщить номер своей карты и ФИО латиницей.Обратите внимание! Осуществить перевод можно в отделении банка или через мобильное приложение, если отправитель имеет карту украинского банка.
Международные системы перевода средств
Среди самых распространенных систем переводов:
- Western Union. Международная система переводов объединяет более 200 стран. Осуществлять переводы можно онлайн.
- RIA. Международная система с 435 тыс. пунктов в 160 странах. Переводы можно делать через сайт или мобильное приложение.
- MoneyGram. 350 тысяч точек в более чем 200 странах. Переводы через банк или мобильное приложение.
- TransferGo. Международная компания, которая еще с 2018 года отменила комиссии по переводам в Украину. Переводы через мобильное приложение или сайт.