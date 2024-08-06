Стоимость золота падает после резкого роста

Цена на золото упала. Это произошло после роста стоимости металла до рекордных показателей.

Как меняется стоимость золота

В понедельник стоимость золота выросла почти до рекордных значений. Это произошло из-за обвала, который произошел на мировых фондовых рынках.

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Это событие заставило трейдеров входить в активы, с учетом меньших рисков. В то же время происходило ожидание рецессии в США. К тому же политика ФРС, относительно затягивания снижения процентных ставок, провоцировала снижение курса доллара, стимулируя увеличение стоимости золота.

Спрос на золото также вырос под влиянием ожидания действий от Ирана, в ответ на убийство лидера Хамаса.

Фьючерсы на золото подешевели на 0,3%. Их цена достигла 2 402,57 доллара за унцию. Для сравнения, в начале недели их стоимость составляла 2 460 долларов за унцию.

Справка: Унция – это единица измерения, которая составляет 28,3495231 грамма