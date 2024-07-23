Больше всего на топливо: как стоимость нефти влияет на мировой рынок

Цены на нефть влияют на многие экономические факторы во всем мире. В частности это касается и цен на продукты для обычного потребителя.

Как цена нефти влияет на мировой рынок

Олег Гетман рассказал для 24 Канала, что в первую очередь цена нефти влияет на стоимость бензина и дизтоплива.

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Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Тот процент, на который увеличивается нефть, практически это тот процент на который вырастет цена топлива через несколько недель или через месяц. Далее, соответствии с этим процентом, медленно увеличивается цена на другую продукцию в Украине.

Однако он отметил, что транспортные услуги составляют менее 10% в цене пищевой и непищевой продукции. Поэтому, влияние именно на окончательный сбыт продукции очень ограничен.

Ну и, безусловно, из нефти производятся различные химические изделия, пластик и т.д., но это тоже очень небольшая цифра. Поэтому, когда нефть колеблется в условных пределах от 60 до 90 долларов, мы, кроме цен на бензин, влияние на экономику не чувствуем,

– сказал он.

Также он добавил, что влияние цены на нефть не имеет существенного влияния на цены на газ.