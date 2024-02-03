Борьба против мошенничества: что придумали в Mastercard
Источник:CNBC
Международная платежная система Mastercard нашла новый способ в борьбе с мошенничеством. Речь идет об использовании искусственного интеллекта, который сможет эффективно выявлять различные аферы.
Как искусственный интеллект будет помогать банкам
В CNBC сообщают, что платежная система Mastercard создала собственную ИИ-систему – Decision Intelligence Pro. Как сообщают, эта модель искусственного интеллекта сможет эффективно выявлять мошенничество.
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Как будет работать Decision Intelligence ProС помощью технологии банки будут лучше оценивать подозрительные транзакции в своей сети в режиме реального времени. Кроме того, это позволит определять являются транзакции законными, или нет.
Как рассказал президент бизнес-подразделения Mastercard по кибербезопасности и разведки Аджай Бхалла, новое решение искусственного интеллекта является собственной рекуррентной нейронной сетью, которую создали с нуля командами компании по кибербезопасности и борьбе с мошенничеством.
Эффективность ИИ
- Decision Intelligence Pro использует трансформаторные модели для усиления мощности генеративного ИИ.
- Иногда платежная система Mastercard полагается на открытый код "когда это необходимо", но "большинство" технологий создается собственными силами.
- Собственный алгоритм Mastercard обучается на данных примерно 125 миллиардов транзакций, которые ежегодно проходят через карточную сеть компании.
- Новая модель ИИ может повысить эффективность выявления мошенничества в среднем на 20%. Иногда это может достигать до 300%.