Борьба против мошенничества: что придумали в Mastercard

Международная платежная система Mastercard нашла новый способ в борьбе с мошенничеством. Речь идет об использовании искусственного интеллекта, который сможет эффективно выявлять различные аферы.

Как искусственный интеллект будет помогать банкам

В CNBC сообщают, что платежная система Mastercard создала собственную ИИ-систему – Decision Intelligence Pro. Как сообщают, эта модель искусственного интеллекта сможет эффективно выявлять мошенничество.

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Как будет работать Decision Intelligence Pro С помощью технологии банки будут лучше оценивать подозрительные транзакции в своей сети в режиме реального времени. Кроме того, это позволит определять являются транзакции законными, или нет.

Как рассказал президент бизнес-подразделения Mastercard по кибербезопасности и разведки Аджай Бхалла, новое решение искусственного интеллекта является собственной рекуррентной нейронной сетью, которую создали с нуля командами компании по кибербезопасности и борьбе с мошенничеством.

Эффективность ИИ

Decision Intelligence Pro использует трансформаторные модели для усиления мощности генеративного ИИ.

Иногда платежная система Mastercard полагается на открытый код "когда это необходимо", но "большинство" технологий создается собственными силами.

Собственный алгоритм Mastercard обучается на данных примерно 125 миллиардов транзакций, которые ежегодно проходят через карточную сеть компании.

Новая модель ИИ может повысить эффективность выявления мошенничества в среднем на 20%. Иногда это может достигать до 300%.

За последние 5 лет компания Mastercard инвестировала более 7 миллиардов долларов в кибербезопасность и технологии ИИ.