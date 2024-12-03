Валюта Южной Кореи падает в цене из-за военного положения

Во вторник, 3 декабря, южнокорейская она зафиксировала спад на рынке после того, как парламент поддержал резолюцию с требованием об отмене военного положения в стране. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Напомним, что об объявлении военного положения в Южной Корее объявил президент Юн Сок Ёль. Между этими событиями прошло менее 3 часов. Президент страны обвинил законодателей из оппозиции в том, что они контролируют парламент и провоцируют в стране политический кризис. Напомним, что последний раз военное положение в Корее, которая является четвертой крупнейшей экономикой в Азии, вводили в 1980 году.

Важно! По его словам, он объявил военное положение для защиты Южной Кореи от угроз со стороны Северной Кореи и искоренения антигосударственных сил, которые поддерживают интересы Пхеньяна и "грабят свободу и счастье нашего народа". Юн Сок Ёль заявил, что он также стремится защитить свободный конституционный строй в Южной Корее.

На этом фоне южнокорейская она обвалилась до минимума относительно доллара США за 2 года. Последний раз доллар демонстрировал рост на 1,51% за день. Однако ранее в течение дня американская валюта зафиксировала подорожание на уровне 2,7%. С начала года доллар США вырос против южнокорейской они на 10%, по данным Google Финансы