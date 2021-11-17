В JPMorgan заявляют, что производитель электромобилей Tesla задолжал инвестиционному банку более 162 миллионов долларов или 228 775 акций , выдвигая против компании обвинения в нарушении договора. Речь идет о контракте на варранты Tesla.

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JPMorgan подал иск против Tesla на миллионы долларов

Иск был подан в один из судов Нью-Йорка. Согласно последним данным, компания Tesla продала JPMorgan определенное количество варрантов на собственные акции в 2014 году со сроком действия до июня – июля 2021 года. Компании согласовали страйк-цену на уровне 560,63 доллара за акцию. Если бы на момент истечения срока действия варрантов стоимость активов производителя электрокаров была бы ниже цифры указанной в соглашении, тогда стороны ничего не были бы должны друг другу. Однако если стоимость акций превышает этот показатель, то владеющая варантами компания должна получить акции или определенную сумму.

Что такое варрант Это категория ценных бумаг, которая дает право владельцу приобрести акции по оговоренной цене в течение определенного периода. Цена, срок действия, количество акций указаны в условиях варранта. Как правило, с помощью варранта активы можно приобрести по более низкой цене по сравнению с рынком.

Кроме того, компания JPMorgan застраховала себя от рисков, которые могут отразиться на стоимости акций. В частности, речь идет о громких заявлениях относительно компании. Поэтому стороны оставили за собой право согласовать новую страйк-цена для варрантов. Актуальные позиции Tesla на фондовом рынке по состоянию на 17 ноября согласно Yahoo! Finance :

Цена акций колеблется на уровне 1054 долларов за каждую;

Рыночная капитализация компании составляет 1,067 триллиона долларов.

JPMorgan подал иск против Tesla / Фото Getty Images

На фоне этого стоит вспомнить твит Илона Маска, который он опубликовал в августе 2018 года и анонсировал план преобразования Tesla в частную компанию. Бизнесмен сообщил о намерении выкупить активы Tesla за 420 долларов за штуку. В JPMorgan решили снизить страйк-цену до 424,66 доллара. Однако после заявления Илона Маска об отказе от идеи возвращения Tesla в частный сектор инвестиционный банк снова увеличил стоимость варрантов в сделке до 484,35 доллара.

Интересно Из-за вышеупомянутого твита Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Илона Маска, обвинив его в мошенничестве. Американский регулятор преследовал цель запретить миллиардеру занимать самые высокие должности в компаниях, чьи акции торгуются на бирже, пишет The Verge.