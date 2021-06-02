Турецкая лира упала до рекордного минимума в истории: что натворил Эрдоган

Турецкая лира снова обновила свой исторический минимум. Рекордное падение валюты произошло после последней интервенции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в деятельность национального центробанка.

Глава Турции вновь призвал снизить процентные ставки в стране. Эрдоган нажал на руководителя Центрального банка Турции Сахапа Кавчоглу, чтобы он смягчил политику финучреждения, несмотря на высокую инфляцию.

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Эрдоган вызвал новый обвал лиры

Начало следующий день ознаменовался падением лиры примерно на 3%. Теперь за один доллар необходимо заплатить 8,8 лиры. По его прогнозу, ставки начнут падать в июле – августе. Действия Эрдогана продиктованы несколькими убеждением:

он считает, что меньшие затраты по займам помогут замедлить инфляцию;

лидер Турции отметил, что снижение процентных ставок уменьшит расходы производителей и, в результате, замедлится рост цен на потребительские товары.

Турецкая лира обновила исторический минимум / Инфографика Bloomberg

добавил Эрдоган.

Отметим, что большинство центробанков мира имеют противоположную позицию. Турецкая валюта с начала 2021 демонстрирует худшие результаты на валютном рынке среди развивающихся стран. В течение нескольких месяцев лира потеряла более 16% по отношению к доллару США. Первый обвал произошел после внезапного увольнения уже бывшего главы турецкого центробанка.

Инфляция в Турции

В Турции инфляция уже превышает целевой показатель в 5% больше, чем в три раза. В мае инфляция выросла на 17,3% в годовом измерении. В апреле этот показатель колебался на уровне 17,1%. Эта ситуация лишает Кавчоглу, третьего главу центробанка менее чем за два года, возможности приступить к циклу смягчения. Преждевременное снижение ставок в прошлом привело к падению национальной валюты. В результате это стало толчком к росту цен на потребительские товары.

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В апреле действующее руководство Центрального банка Турции оставило базовую процентную ставку на прежнем уровне, отметив, что пик инфляции придется на апрель. Однако, некоторые аналитики убеждены, что апрельский подъем – это еще далеко не конец. Такое мнение поддерживает экономист многонационального банка Barclays Эрджан Ергузел.

Негативная реакция турецкой лиры подчеркивает неодобрение рынком такого вероятного шага в период стабильно высокой инфляции,

– сообщил главный стратег TD Securities в Сингапуре по развивающихся Азии и Европы Митул Котеча.