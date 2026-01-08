Становится все хуже: в Беларуси новый кризис

Энергетическая неопределенность в Беларуси только растет. Такая ситуация возникла, в частности, из-за того, что газовый контракт белорусского государства с Россией прекратился 31 декабря 2025 года. Новое соглашение не было заключено, несмотря на то, что оно неоднократно анонсировалось.

Что известно о ситуации в энергетической системе Беларуси?

Еще в прошлом году Минск настаивал на том, что, согласно контракту, цена газа должна приблизиться к внутрироссийским тарифам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки (СВРУ).

Также белорусское руководство стремилось к таким условиям при заключении соглашения с Россией:

чтобы оплата происходила в российских рублях;

и договор был долгосрочным, то есть, действовал – до 2030 года.

Недавно эксперты обнародовали результаты исследования, по белорусской энергосистеме. Эти данные показывают ее критическую уязвимость, сообщает альянс "Зеленая Беларусь".

Сейчас ситуация там такая:

примерно 60% от электроэнергии Беларуси, производится из газа;

а стоимость электричества формируется именно под влиянием газовых цен;

нефть и газ поступают в Беларусь преимущественно из России, именно поэтому, и возникает сильная зависимость между этими двумя странами.

Такая модель создает идеальные условия для шантажа. Самыми опасными рисками являются прекращение или ограничение поставок газа и нефти – сценарий, который может вызвать масштабную экономическую и социальную катастрофу,

– отмечает разведка.

Заметим, что альтернативные поставки, например, из ЕС в Беларусь возможны. Однако и стоимость их значительно больше. Такие потери являются критическими для Беларуси.

Что еще подрывает энергосистему Беларуси сейчас?