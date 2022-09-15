Энергетический кризис в Европе: где и для чего ЕС планирует привлечь более 140 миллиардов долларов

Россия постоянно сокращает поставки газа в Европу. Поэтому в Евросоюзе был создан план для минимизации энергетического кризиса. Как именно цель действовать – читайте дальше.

Исполнительные власти Европейского Союза заявили о намерении привлечь более 140 миллиардов долларов от энергетических компаний. Главная цель – защитить бизнесы и домохозяйства от стремительного роста цен, что чревато началом рецессии и банкротствами.

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Текущая ситуация на энергетическом рынке Европы

Цены на газ и электричество в Европе очень сильно выросли в 2022 году, поскольку россия сократила объемы поставок сырья. Таким образом, государство-агрессор реагирует на санкции Запада, которые ввели из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Это вызов, поскольку многие изо всех сил пытаются оплачивать счета, а сектор коммунальных услуг старается справиться с нехваткой ликвидности. В то же время, главный экономист Европейского центрального банка подчеркнул, что такие высокие цены на энергоносители остаются главным фактором, который усиливает инфляцию в странах Еврозоны.

Ликвидность– это возможность быстрого обналичивания актива без существенной потери его стоимости. В то время как рецессия– это фаза экономического цикла, в ходе которого фиксируется сокращение экономической активности на общем уровне.

К примеру, на момент создания этого материала стоимость природного газа в ЕС колеблется на уровне почти 228 евро за мегаватт-час. Максимально за последние 12 месяцев этот показатель рос до 336 евро за мегаватт-час, согласно данным Trading Economics. В ответ правительства стран Европы ввели ряд мер по стабилизации ситуации. В том числе речь идет о следующих шагах:

ограничение потребительских цен на электроэнергию и газ,

предоставление кредитов и гарантий поставщикам электроэнергии, которым грозит крушение.

Государства-члены ЕС уже инвестировали миллиарды евро, чтобы помочь уязвимым домохозяйствам. Но мы знаем, что этого будет недостаточно,

– подчеркнула глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Европейский парламент.

Как в Европе планируют решить эту проблему

Во Франции также анонсировали новые ограничения цены на энергетику на 2023 год. А в Дании подготовили свои временные ограничения для счетов за электроэнергию. Это делалось в рамках отдельных шагов, чтобы защитить потребителей от рекордно высокой инфляции.

В то время как в Германии гигант сектора Uniper, который является крупнейшим импортером российского газа, заявил о том, что власти могли бы получить контрольный пакет акций, чтобы помочь компании справиться с кризисом, а местная группа коммунальных предприятий предупредила о возможности банкротства среди энергетических компаний. Предложение Европейской комиссии включает следующие шаги:

ограничение доходов производителей электроэнергии, выигравших от стремительного роста цен, но при этом не полагающихся на дорогой газ;

производителей электроэнергии, выигравших от стремительного роста цен, но при этом не полагающихся на дорогой газ; этот план также предусматривает меры, направленные на то, чтобы заставить компании, работающие с ископаемым топливом, делиться сверх доходами от продажи энергии.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что в современных реалиях неправильно получать экстраординарно рекордную прибыль и доходы от войны на спине потребителей. В то время как национальные правительства будут нести ответственность за возмещение избыточных доходов и перенаправление их на меры, которые могут включать: