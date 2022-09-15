Виконавча влада Європейського Союзу заявила про намір залучити понад 140 мільярдів доларів від енергетичних компаній. Головна ціль – захистити бізнеси та домогосподарства від стрімкого зростання цін, яке загрожує початком рецесії та банкрутствами.

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Поточна ситуація на енергетичному ринку Європи

Ціни на газ та електрику у Європі надзвичайно сильно зросли у 2022 році, оскільки росія скоротила обсяги постачання сировини. Таким чином, держава-агресорка реагує на санкції Заходу, які запровадили через повномасштабне вторгнення в Україну.

Це виклик, оскільки багато хто з усіх сил намагаються оплачувати рахунки, а сектор комунальних послуг старається впоратися із нестачею ліквідності. Водночас головний економіст Європейського центрального банку підкреслив, що такі високі ціни на енергоносії залишаються головним фактором, який підсилює інфляцію у країнах Єврозони.

Довідка! Ліквідність – це можливість швидкого переводу активу в готівку без істотної втрати його вартості. Тоді як рецесія – це фаза економічного циклу, під час якого фіксують скорочення економічної активності на загальному рівні.

Для прикладу, на момент створення цього матеріалу, вартість природного газу у ЄС коливається на рівні майже 228 євро за мегават-годину. Максимально за останні 12 місяців цей показник зростав до 336 євро за мегават-годину, згідно з даними Trading Economics. У відповідь уряди країн Європи запровадили низку заходів, аби стабілізувати ситуацію. В тому числі йдеться про наступні кроки:

обмеження споживчих цін на електроенергію та газ,

надання кредитів і гарантій постачальникам електроенергії, яким загрожує крах.

Держави-члени ЄС уже інвестували мільярди євро, щоб допомогти вразливим домогосподарствам. Але ми знаємо, що цього буде недостатньо,

– наголосила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в Європейському парламенті.

Як у Європі планують розв'язати цю проблему

У Франції також анонсували нові обмеження для ціни на енергетику на 2023 рік. А в Данії підготували власні тимчасові обмеження для рахунків за електроенергію. Це робили у рамках окремих кроків, аби захистити споживачів від рекордно високої інфляції.

Тоді як у Німеччині гігант сектору Uniper, яка є найбільшим імпортером російського газу, заявив про те, що влада могла б отримати контрольний пакет акцій, аби допомогти компанії впоратися з кризою, а місцева група комунальних підприємств попередила про можливість банкрутства серед енергетичних компаній. Тож пропозиція Європейської комісії включає наступні кроки:

обмеження доходів виробників електроенергії, які виграли від стрімкого зростання цін, але при цьому не покладаються на дорогий газ;

виробників електроенергії, які виграли від стрімкого зростання цін, але при цьому не покладаються на дорогий газ; цей план також передбачає заходи, спрямовані на те, аби змусити компанії, що працюють з викопним паливом, ділитися надприбутками від продажу енергії.

Урсула фон дер Ляєн додала, що у сучасних реаліях неправильно отримувати екстраординарно рекордні прибутки та доходи від війни коштом споживачів. Тоді як національні уряди будуть нести відповідальність за відшкодування надлишкових доходів і перенаправлення їх на заходи, які можуть включати: