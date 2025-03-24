Крупнейшая нефтяная компания Россия заработала бешеную сумму за год, но есть несколько нюансов

Российская нефтяная компания "Роснефть" заработала бешеную сумму за прошлый год. Этому не помешали даже санкции против России.

"Роснефть" заработала более триллиона рублей несмотря на санкции

Нефтяная компания "Роснефть" в 2024 году зафиксировала прибыль в более чем триллион рублей. Российская компания второй год подряд и даже несмотря на санкции получает прибыль более чем в триллион рублей, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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В целом чистая прибыль нефтяной компании составила 1,34 триллиона рублей за год. Это на 14,4% меньше, чем было в 2023 году. Глава правления "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что уменьшение прибыли связано с такими факторами:

Повышение ключевой ставки;

Повышение налога на прибыль.

К теме! Ирак, входящий в ОПЕК+, как и Россия, планирует увеличить объемы добычи нефти до более 6 миллионов баррелей в сутки до 2029 года. При этом Ирак является второй страной нефтяного картеля по объему добычи нефти.

В то же время за год выручка "Роснефти" выросла на 10,7% до 10,14 триллиона рублей. Кроме того, компания зарабатывала и благодаря собственным акциям на фондовых биржах. В частности, конце октября начале ноября 2024 года компания выкупила около 2,6 миллиона акций на 1,15 миллиарда рублей. Именно тогда российский фондовый рынок достиг дна. По словам Сечина, текущая стоимость пакета акций более чем в 1,5 раза превышает цену выкупа. Компания заработала на этом примерно 600 миллиардов рублей.

В то же время долг крупнейшей нефтяной компании в России в 2024 году вырос на 1,15 триллиона рублей. Эта сумма выросла из-за краткосрочных обязательств и составил 11,5 триллиона рублей.