Найбільша нафтова компанія Росія заробила шалену суму за рік, але є декілька нюансів

Російська нафтова компанія "Роснефть" заробила шалену суму за минулий рік. Цьому не завадили навіть санкції проти Росії.

"Роснєфть" заробила понад трильйона рублів попри санкції

Нафтова компанія "Роснєфть" у 2024 році зафіксувала прибуток у понад трильйон рублів. Російська компанія другий рік поспіль та навіть попри санкції отримує прибуток у понад трильйон рублів, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Загалом чистий прибуток нафтової компанії склав 1,34 трильйона рублів за рік. Це на 14,4% менше, ніж було у 2023 році. Очільник правління "Роснєфті" Ігор Сєчін заявив, що зменшення прибутків пов'язане з такими факторами:

Підвищення ключової ставки;

Підвищення податку на прибуток.

До теми! Ірак, який входить до ОПЕК+, як й Росія, планує збільшити обсяги видобування нафти до понад 6 мільйонів барелів на добу до 2029 року. При цьому Ірак є другою країною нафтового картелю за обсягами видобування нафти.

Водночас за рік виторг "Роснефті" зросла на 10,7% до 10,14 трильйона рублів. Крім того, компанія заробляла й завдяки власним акціям на фондові біржі. Зокрема, наприкінці жовтня на початку листопада 2024 року компанія викупила близько 2,6 мільйона акцій на 1,15 мільярда рублів. Саме тоді російський фондовий ринок досяг дна. За словами Сєчіна, поточна вартість пакета акцій у понад 1,5 раза перевищує ціну викупу. Компанія заробила на цьому приблизно 600 мільярдів рублів.

Водночас борг найбільшої нафтової компанії у Росії у 2024 році зріс на 1,15 трильйона рублів. Ця сума зросла через короткострокові зобов'язання і становив 11,5 трильйона рублів.