США увеличивают объемы экспорта топлива на Кубу

США увеличивают экспорт топлива в частный экспорт Кубы. Сейчас известно об отгрузке примерно 30 тысяч баррелей с начала года. Это подтверждает, что план Трампа активно реализуется.

Что известно об экспорте американского топлива на Кубу?

Трамп ранее озвучивал план о предоставлении частному бизнесу Кубы преимущества над государственными предприятиями, сообщает Reuters.

Читайте также Суда могут пересекать Ормузский пролив: Иран выдвинул условие

Заметим, что с января США, фактически осуществили нефтяную блокаду Кубы. Таким образом американское правительство хотело давить на кубинское правительство, сообщает Reuters.

Тогда же было согласовано сделать исключение для – жизненно важного частного сектора. По словам Рубио, этого достаточно, чтобы поддержать кубинцев, которые не связаны с правительством или военными.

Обратите внимание! Нынешний объем импорта частным сектором Кубы может обеспечить лишь часть потребностей страны.

Для понимания, ранее потребности Кубы оценивали в примерно 100 тысяч баррелей импортного топлива в день. Этого количества достаточно для обеспечения спроса транспортного сектора и питания электростанций.

Некоторые контейнеровозы, направлявшихся на Кубу, этого года отплыли из крупных энергетических узлов, где загружаются такие продукты, как уголь, нефть и нефтепродукты, хотя львиная доля судов, прибывших на Кубу, по месту происхождения классифицируются как многоцелевые, что означает, что они перевозят различные продукты,

– указывает издание.

Еще в феврале Бюро промышленности и безопасности США опубликовало рекомендации, которые способствуют обеспечению экспорта и реэкспорта американского газа и нефтепродуктов кубинским частным организациям. Вместе с этим, правительство Кубы также сообщило об изменениях. Кубинские чиновники позволили частным микро-, малым и средним компаниям, известным как MIPYMES, импортировать топливо. Таким образом хотят облегчить энергетический кризис.

О жесткости установленных правил, сообщает и американская администрация. Она предостерегает кубинский частный сектор.

Марко Рубио Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Если мы обнаружим, что частный сектор играет в игры и перенаправляет эти ресурсы режиму или военной компании, если мы обнаружим, что они перемещают эти вещи способами, нарушающими дух и объем этих разрешений, эти лицензии будут отменены.

