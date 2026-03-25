США збільшують обсяги експорту палива на Кубу

США збільшують експорт палива до приватного експорту Куби. Наразі відомо про відвантаження приблизно 30 тисяч барелів з початку року. Це підтверджує, що план Трампа активно реалізується.

Що відомо про експорт американського палива на Кубу?

Трамп раніше озвучував план про надання приватному бізнесу Куби переваги над державними підприємствами, повідомляє Reuters.

Зауважимо, що з січня США, фактично здійснили нафтову блокаду Куби. Таким чином американський уряд хотів тиснути на кубинський уряд, повідомляє Reuters.

Тоді ж було узгоджено зробити виняток для – життєво важливого приватного сектору. За словами Рубіо, цього достатньо, аби підтримати кубинців, які не пов'язані з урядом чи військовими.

Зверніть увагу! Теперішній обсяг імпорту приватним сектором Куби може забезпечити лише частину потреб країни.

Для розуміння, раніше потреби Куби оцінювали в приблизно 100 тисяч барелів імпортного палива на день. Цієї кількості достатньо для забезпечення попиту транспортного сектору та живлення електростанцій.

Деякі контейнеровози, що прямували на Кубу, цього року відпливли з великих енергетичних вузлів, де завантажуються такі продукти, як вугілля, нафта та нафтопродукти, хоча левова частка суден, що прибули на Кубу, за місцем походження класифікуються як багатоцільові, що означає, що вони перевозять різноманітні продукти,

– вказує видання.

Ще в лютому Бюро промисловості та безпеки США опублікувало рекомендації, які сприяють забезпеченню експорту та реекспорту американського газу та нафтопродуктів кубинським приватним організаціям. Разом з цим, уряд Куби також повідомив про зміни. Кубинські урядовці дозволили приватним мікро-, малим та середнім компаніям, відомим як MIPYMES, імпортувати паливо. Таким чином хочуть полегшити енергетичну кризу.

Про жорсткість встановлених правил, повідомляє і американська адміністрація. Вона застерігає кубинський приватний сектор.

Марко Рубіо Державний секретар Сполучених Штатів Америки Якщо ми виявимо, що приватний сектор грається в ігри та перенаправляє ці ресурси режиму чи військовій компанії, якщо ми виявимо, що вони переміщують ці речі способами, що порушують дух та обсяг цих дозволів, ці ліцензії будуть скасовані.

