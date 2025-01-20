Сверхважная страна мира закупила рекордные объемы нефти из России и серьезно ударила по саудитам

Китай – это один из ключевых партнеров России. В частности, вторая экономика мира закупила рекордные объемы российской нефти в 2024 году.

Китай импортировал рекордные объемы российской нефти

В 2024 году Китай увеличил импорт нефти из России на 1% по сравнению с 2023 годом. Главное таможенное управление Китая сообщило, что российскую нефть транспортировали через трубопроводы и морским путем. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В общем Китай импортировал 108,5 миллионов тонн российской нефти. Это означает, что за день экспорт нефти из России во вторую экономику мира составил 2,17 миллиона баррелей. Спрос на российскую нефть, которую перевозили морским путем, поддерживать такие участники рынка и решения:

Независимые и государственные нефтеперерабатывающие заводы в Китае.

Распоряжение китайского правительства о создании запасов нефти.

В то же время позиции Саудовской Аравии, которая является крупнейшим производителем нефти в ОПЕК, на китайском рынке за 2024 год существенно ослабли. Импорт саудовской нефти в Китай за 12 месяцев составил 78,64 миллиона тонн. Этот показатель упал на 9% по сравнению с 2023 годом.

Кроме того, добавляют, что в течение большей части 2024 Саудовская Аравия проигрывала долю рынка в Китае двум странам:

России.

Ирану.

Россия и Иран выигрывали благодаря дешевой нефти. Однако ситуация начала улучшаться для саудитов в четвертом квартале 2024 года. Этому способствовало резкое снижение цен на нефть со стороны Саудовской Аравии и сокращение объемов поставок иранской нефти.

Напомним, что в ноябре 2024 года Саудовской Аравии удалось не просто увеличить объемы экспорта в страны Азии, но и вернуть свою долю рынка в этом регионе.