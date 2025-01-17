Экспорт нефти из России существенно упал в 2024 году
В 2024 году в России возникли проблемы с экспортом нефтепродуктов морским путем. Это привело к уменьшению объемов переработки сырья. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Согласно данным, морской экспорт нефтепродуктов за прошлый год обвалился на 9,1% до 113,7 миллиона метрических тонн. Среди главных причин выделяют следующие:
- Атаки украинских беспилотников.
- Запрет на экспорт.
- Падение цен на нефть.
- Рост производственных затрат.
Напомним, что, что в 2024 году украинские беспилотники атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих и топливных заводов
При этом объемы переработка нефти в России сократились до примерно 267 миллионов метрических тонн. Для понимания, это самый низкий показатель с 2012 года.
Добавим, что в пятницу, 17 января, известная марка российской нефти – Urals – существенно упала в цене. При этом эталонные бренды нефти подорожали и на пути к четвертому недельному росту за неделю.