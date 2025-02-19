Сильнейшие экономики мира могут ужесточить санкции против "золотой жилы" Кремля

Топовые страны мира обсуждают возможность пересмотра ценового потолка на российскую нефть. Это санкция, которая действует уже несколько лет и необходима для ограничения доходов России от экспорта нефти.

G7 может снизить ценовой потолок на российскую нефть

Страны "Большой семерки" изучают возможность пересмотра ценового потолка на российскую нефть. Главная цель – это уменьшить доходы России от экспорта нефти. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание Bloomberg.

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Напомним, что в декабре 2022 года страны G7 приняли установили предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Путем уменьшения ценового потолка крупнейшие экономики мира могут увеличить стоимость войны в Украине для России. Еще одна цель – это стимулирование Москвы к переговорам о прекращении войны в Украине, полномасштабную стадию которой она начала в 2022 году.

Что такое G7 Это международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира. В группу входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада. Лидеры этих стран Лидеры этих стран встречаются на регулярной основе для обсуждения общих экономических проблем и пытаются согласовывать свою экономическую политику.

Доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов играют чрезвычайно важное значение для России, поскольку они составляют значительную часть государственного бюджета. На сегодня нет информации, насколько страны G7 поддерживают идею снижения ценового потолка для российской нефти.

Важно! Ожидается, что соответствующее заявление о ценовом потолке на российскую нефть сделают 24 февраля – в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, что в начале 2025 года группа Макфола-Ермака предложила снизить ценовой потолок для российской нефти на уровне 30 долларов за баррель. До этого 6 стран Евросоюза призвали снизить ценовой потолок для нефти из России: Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция и Дания.