Саудовская Аравия резко увеличила экспорт нефти: как это повлияет на рынки
- Саудовская Аравия увеличила экспорт нефти на 441 тысячу баррелей в сутки в июне, чтобы восстановить свою долю на мировом рынке.
- Фьючерсы на нефть снижаются на фоне деэскалации на Ближнем Востоке и призывов президента США к снижению цен.
Саудовская Аравия наращивает экспорт сырой нефти самыми высокими темпами за последний год. Таким образом крупнейший участник ОПЕК+ продолжает реализовывать стратегию восстановления своей доли на мировом рынке.
На сколько Саудовская Аравия увеличила экспорт
По предварительному анализу данных о движении танкеров, в июне Саудовская Аравия увеличила поставки нефти на 441 тысяч баррелей в сутки. Экспорт через Персидский залив и Ормузский пролив продолжаются без серьезных препятствий пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Что с ценами на нефти
Фьючерсы на нефть снижаются на фоне деэскалации на ближнем востоке. Кроме того, падение цен совпало с неоднократными призывами президента США Дональда Трампа к снижению цен.
Важно! Во вторник, 1 июля, фьючерсы на нефть торговались около 67 долларов за баррель.
Саудовская Аравия, где в прошлом месяце торжественно принимали президента США, похоже, откликается на просьбу Вашингтона: в июне с терминалов на берегах Персидского залива и Красного моря было отправлено около 190 млн баррелей сырой нефти.
На сколько Саудовская Аравия может увеличить экспорт
Восемь стран-участниц ОПЕК и их партнеров согласились увеличить совокупную добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки в мае, июне и июле – втрое больше объема, чем планировалось.
Это соглашение позволяет Саудовской Аравии добавлять по 167 тысяч баррелей в сутки каждый месяц.