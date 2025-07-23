Кто был крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов в июне

Саудовская Аравия стала основным направлением для российского морского экспорта мазута и вакуумного газойля (ВГО) в июне. Рост поставок связывают с увеличением спроса на электроэнергию в условиях летней жары.

Сколько нефтепродуктов Россия поставила в Саудовскую Аравию?

Прямые поставки нефтепродуктов из российских портов в Саудовскую Аравию в июне увеличились на 9% по сравнению с маем – до 800 тысяч тонн. Одновременно сократились поставки в Индию и Турцию, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Индия ищет альтернативы российской нефти: как повлияли санкции

В прошлом месяце объем экспорта в Индию снизился на 49% – до примерно 340 тысяч тонн, а в Турцию - на 33%, до 280 тысяч тонн.

Важно! После введения полного эмбарго Европейского Союза на российские нефтепродукты в феврале 2023 года, основными рынками сбыта мазута и ВГО из России стали страны Ближнего Востока и Азии.

Кому еще Россия продавала нефтепродукты?

Около 400 тысяч тонн мазута и ВГО было отправлено в июне на терминал Айн-Сухна в Египте – важный топливный хаб, используемый для хранения и последующего экспорта нефтепродуктов.

В число крупнейших направлений поставок российского мазута и ВГО в июне также вошли:

Сингапур;

Сенегал;

Китай.

Кроме того, два судна со 180 тысячами тонн мазута, отгруженного из России, сейчас направляются в Азию через мыс Доброй Надежды.

С декабря 2023 года трейдеры активно используют маршрут вокруг Африки, избегая Красного моря из-за угрозы атак со стороны йеменских хуситов, связанных с Ираном.