Готовы на все: Кремль делает новый шаг, чтобы покрыть дефицит бюджета
- Россия решила использовать денежную эмиссию от Центробанка для покрытия дефицита бюджета, который в 2025 году может достичь почти 6 триллионов рублей.
- Стремительный рост дефицита бюджета обусловлен высокими расходами на войну, санкциями и другими ограничениями, что побудило власти искать новые источники финансирования.
Российские власти решили использовать денежную эмиссию от Центробанка, чтобы покрыть дефицит бюджета. Нужно понимать, что экономическая ситуация в России стремительно ухудшается.
Что происходит в российской экономике сейчас?
Ожидается, что дефицит бюджета в 2025 должен достичь почти 6 триллионов рублей, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
За первые 9 месяцев 2025 года бюджеты 56 российских регионов показали дефицит суммарно – 169,2 миллиарда рублей. Для сравнения, прошлом году они имели профицит – 849,1 миллиарда рублей.
Высокая ключевая ставка, давление на экспортеров и сокращение бюджетного импульса способствуют формированию в России инвестиционной паузы, что грозит экспансией на российский рынок инвесторов из дружественных стран, пожаловался глава российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин,
– отмечает разведка.
Справка: Денежная эмиссия – выпуск в обращение новых денег. Таким правом обладает исключительно Центробанк страны.
Почему в России растет дефицит бюджета?
В России стремительно растет дефицит бюджета из-за высоких расходов на войну, санкций и других ограничений. Сейчас российские власти ищут пути пополнения бюджета.
В частности, недавно разведка сообщила о том, что российское правительство расширило основания для изъятия активов россиян. Например, теперь такое может произойти, если:
- лицо опубликовало фейковую информацию (или данные, которые признаны фейковыми) о российской армии;
- человека признали дезертиром;
- лицо было участником организаций, которые признаны "нежелательными" и так далее.
Как еще Россия планирует уменьшать дефицит бюджета?
Российское правительство приняло решение о повышении НДС с 1 января 2026 года. Этот налог вырастет до 22%. После этого увеличения, российский НДС станет одним из самых больших среди всех стран.
Дефицит бюджета России увеличивается и потому, что доходы от нефти и газа сокращаются. Вероятно, по состоянию на ноябрь, они будут меньше на 35%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая ситуация стала следствием санкций и падения цен на нефть.