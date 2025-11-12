Советник председателя российского Центробанка Кирилл Тремасов заявил, что в России не происходит техническая рецессия сейчас. Более того, он утверждает, что российская экономика только растет.

Какова ситуация в российской экономике?

Более того, Тремасов указал, что с 2022 года российская экономика непрерывно росла, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские "Ведомости".

В то же время российский чиновник отметил замедление роста экономики в начале 2025 года. Во II квартале она прибавила всего – 0,4%.

Такая динамика позволяет говорить, что формально никакой технической рецессии в российской экономике в этом году не было,

– говорит Тремасов.

А вот СВРУ указывает на объективные данные, показывающие совсем другое, например:

за первые 8 месяцев 2025 года сальдированная прибыль предприятий в России сократилась на 8,3 %;

доля убыточных предприятий в угольной промышленности выросла до 67%;

российский гигант – "Газпром" понес чистый убыток в размере 170,3 миллиарда рублей за 9 месяцев 2025 года.

Российская экономика теряет способность генерировать прибыль даже в традиционно сильных секторах. Рост долговой нагрузки, падение производства и убыточность ключевых корпораций указывают на то, что кризис не является временным сбоем, а становится новой нормой,

– отмечает украинская разведка.

Что влияет на российскую экономику сейчас?