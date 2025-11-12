Опять ложь: российское правительство прокомментировало вероятную рецессию в России
- Советник российского Центробанка Кирилл Тремасов утверждает, что в России нет технической рецессии, и экономика растет.
- Украинская разведка сообщает о значительных финансовых проблемах в России, включая убытки "Газпрома" и сокращение прибыли предприятий.
Советник председателя российского Центробанка Кирилл Тремасов заявил, что в России не происходит техническая рецессия сейчас. Более того, он утверждает, что российская экономика только растет.
Какова ситуация в российской экономике?
Более того, Тремасов указал, что с 2022 года российская экономика непрерывно росла, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские "Ведомости".
В то же время российский чиновник отметил замедление роста экономики в начале 2025 года. Во II квартале она прибавила всего – 0,4%.
Такая динамика позволяет говорить, что формально никакой технической рецессии в российской экономике в этом году не было,
– говорит Тремасов.
А вот СВРУ указывает на объективные данные, показывающие совсем другое, например:
- за первые 8 месяцев 2025 года сальдированная прибыль предприятий в России сократилась на 8,3 %;
- доля убыточных предприятий в угольной промышленности выросла до 67%;
- российский гигант – "Газпром" понес чистый убыток в размере 170,3 миллиарда рублей за 9 месяцев 2025 года.
Российская экономика теряет способность генерировать прибыль даже в традиционно сильных секторах. Рост долговой нагрузки, падение производства и убыточность ключевых корпораций указывают на то, что кризис не является временным сбоем, а становится новой нормой,
– отмечает украинская разведка.
Что влияет на российскую экономику сейчас?
Бюджет России испытывает значительный дефицит. В октябре этот показатель вырос с 3,8 до 4,2 триллиона рублей по итогам десяти месяцев. В конце 2025 года дефицит должен стать еще больше. Этот показатель ожидается на уровне – 5,7 триллиона рублей.
Зеленский отмечает, что нефтегазовые доходы России сокращаются. Этому способствуют удары Украины по российским НПЗ.