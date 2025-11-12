Знову брехня: російський уряд прокоментував імовірну рецесію в Росії
- Радник російського Центробанку Кирило Тремасов стверджує, що в Росії немає технічної рецесії, і економіка зростає.
- Українська розвідка повідомляє про значні фінансові проблеми в Росії, включаючи збитки "Газпрому" та скорочення прибутків підприємств.
Радник голови російського Центробанку Кирило Тремасов заявив, що в Росії не відбувається технічна рецесія зараз. Щобільше, він стверджує, що російська економіка лише зростає.
Яка ситуація в російській економіці?
Щобільше, Тремасов вказав, що з 2022 року російська економіка безперервно зростала, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські "Ведомості".
Водночас російський урядовець відзначив сповільнення зростання економіки на початку 2025. У II кварталі вона додала всього – 0,4%.
Така динаміка дозволяє говорити, що формально жодної технічної рецесії в російській економіці цього року не було,
– каже Тремасов.
Натомість СЗРУ вказує на об'єктивні дані, що показують зовсім інше, наприклад:
- за перші 8 місяців 2025 року сальдований прибуток підприємств в Росії скоротився на 8,3 %;
- частка збиткових підприємств у вугільній промисловості зросла до 67%;
- російський гігант – "Газпром" зазнав чистих збитків у розмірі 170,3 мільярда рублів за 9 місяців 2025.
Російська економіка втрачає здатність генерувати прибуток навіть у традиційно сильних секторах. Зростання боргового навантаження, падіння виробництва та збитковість ключових корпорацій вказують на те, що криза не є тимчасовим збоєм, а стає новою нормою,
– наголошує українська розвідка.
Що впливає на російську економіку зараз?
Бюджет Росії відчуває значний дефіцит. У жовтні цей показник зріс із 3,8 до 4,2 трильйона рублів за підсумками десяти місяців. В кінці 2025 дефіцит має стати ще більшим. Цей показник очікується на рівні – 5,7 трильйона рублів.
Зеленський наголошує, що нафтогазові доходи Росії скорочуються. Цьому сприяють удари України по російських НПЗ.