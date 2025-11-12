Радник голови російського Центробанку Кирило Тремасов заявив, що в Росії не відбувається технічна рецесія зараз. Щобільше, він стверджує, що російська економіка лише зростає.

Яка ситуація в російській економіці?

Щобільше, Тремасов вказав, що з 2022 року російська економіка безперервно зростала, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські "Ведомості".

Читайте також Таке сталося вперше від початку війни: Зеленський зробив заяву щодо російської нафти

Водночас російський урядовець відзначив сповільнення зростання економіки на початку 2025. У II кварталі вона додала всього – 0,4%.

Така динаміка дозволяє говорити, що формально жодної технічної рецесії в російській економіці цього року не було,

– каже Тремасов.

Натомість СЗРУ вказує на об'єктивні дані, що показують зовсім інше, наприклад:

за перші 8 місяців 2025 року сальдований прибуток підприємств в Росії скоротився на 8,3 %;

частка збиткових підприємств у вугільній промисловості зросла до 67%;

російський гігант – "Газпром" зазнав чистих збитків у розмірі 170,3 мільярда рублів за 9 місяців 2025.

Російська економіка втрачає здатність генерувати прибуток навіть у традиційно сильних секторах. Зростання боргового навантаження, падіння виробництва та збитковість ключових корпорацій вказують на те, що криза не є тимчасовим збоєм, а стає новою нормою,

– наголошує українська розвідка.

Що впливає на російську економіку зараз?